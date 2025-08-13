Eurobasket U16: Εύκολα την Φινλανδία η Εθνική Παίδων με το βλέμμα στην 9η θέση

Η Εθνική Παίδων κέρδισε εύκολα την Φινλανδία με 85-70 και πλέον θα βρει μπροστά της την οικοδέσποινα Γεωργία για τις θέσεις 9-12 του Eurobasket U16. Ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση από τον Άγγελο Ζούπα με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μετά το αρχικό 6-9 (4’) στο παιχνίδι η Φινλανδία ήταν αυτοί που έδειξε να κερδίζει έδαφος. Έφτασε στο 13-9 (5’15’’) και το 16-11 (6’10’’) πριν υπάρξει αντίδραση από την Ελλάδα. Ιωαννίδης, Μάνης και Ζούπας ήταν αυτοί που έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (16-16, 7’25’’). Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου ο Καπιρέλης με πέντε συνεχόμενους πόντους ήταν αυτός που οδήγησε την ελληνική ομάδα στο +3 (20-23, 11’30’’).

Ο Μεσσηνιώτης από τα 6μ75 φρόντισε για το +6 (24-30, 14’26’’) με τον Σιγάλα να τον ακολουθεί για το 26-32 (15’). Το τρίποντο του Μεσσηνιώτη ήταν αυτό που έδωσε και διψήφια τιμή στην διαφορά, γράφοντας το 26-37 (17’30’’). Ο Ζούπας ήταν εκεί για το +13 (32-45) σχεδόν με την έναρξη της τρίτης περιόδου, αλλά οι Φινλανδοί μείωσαν γρήγορα την απόσταση (37-45, 22’10”) και πλησίασαν ακόμη περισσότερο (52-55, 28’45”).

Το δεκάλεπτο έκλεισε 52-58 με το τρίποντο του Ασωνίτη να δίνει μια ανάσα στην Ελλάδα, αλλά η διαφορά πήρε την μικρότερη δυνατή τιμή λίγο αργότερα (59-60, 33’30”). Ο Μάνης από τη γραμμή με 3/3 έγραψε το 61-66 (34’30”) και ο Ζούπας με πέντε συνεχόμενους πόντους βοήθησε για το 63-71 (36′) και ο Μέγγος έστειλε την διαφορά στο +10 (63-73, 36’15”). Ο Ζούπας με κάρφωμα έγραψε το +15 (65-80, 38’10”) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με το τελικό 70-85.

Διαιτητές: Μαβίσου (Τουρκία), Μαρτίνεθ (Ισπανία), Κοτρόμπας Ντασκάλου (Ρουμανία)

Δεκάλεπτα: 20-18, 30-40, 52-58, 70-85

Ελλάδα (Μισιακός): Ζούπας 25 (4), Μάνης 14 (3), Ασωνίτης 3 (1), Βόντας 2, Παπαϊωάννου 5 (1), Μέγγος 4, Σιγάλας 6, Ιωαννίδης 12, Νούσιος, Τζιάνο, Μεσσηνιώτης 9 (2), Καπιρέλης 5 (1)

Αποτελέσματα (13/8)

Θέσεις 1-8

Γαλλία – Ιταλία 73-76

Λιθουανία – Ισπανία 93-90

Σλοβενία – Λετονία 80-74

Τουρκία – Σερβία 73-94

Θέσεις 9-16

Εσθονία – Γερμανία 77-87

Ελβετία – Ρουμανία 53-67

Ισραήλ – Γεωργία 66-70

Φινλανδία – Ελλάδα 70-85

Πρόγραμμα (15/8)

Θέσεις 1-4

Σερβία-Σλοβενία

Λιθουανία-Ιταλία

Θέσεις 5-8

Τουρκία-Λετονία

Ισπανία-Γαλλία

Θέσεις 9-12

Ελλάδα-Γεωργία

Ρουμανία-Γερμανία

Θέσεις 13-16

Φινλανδία-Ισραήλ

Ελβετία-Εσθονία