Eurobasket U16: Εύκολα την Φινλανδία η Εθνική Παίδων με το βλέμμα στην 9η θέση

Η Εθνική Παίδων νίκησε 85-70 την Φινλανδία στο Ευρωμπάσκετ U16 στην Τυφλίαδα και θα αγωνιστεί με την Γεωργία για τις θέσεις 9-12 στις 15 Αυγούστου
Μετά το αρχικό 6-9 (4’) στο παιχνίδι η Φινλανδία ήταν αυτοί που έδειξε να κερδίζει έδαφος. Έφτασε στο 13-9 (5’15’’) και το 16-11 (6’10’’) πριν υπάρξει αντίδραση από την Ελλάδα. Ιωαννίδης, Μάνης και Ζούπας ήταν αυτοί που έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (16-16, 7’25’’). Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου ο Καπιρέλης με πέντε συνεχόμενους πόντους ήταν αυτός που οδήγησε την ελληνική ομάδα στο +3 (20-23, 11’30’’).
Ο Μεσσηνιώτης από τα 6μ75 φρόντισε για το +6 (24-30, 14’26’’) με τον Σιγάλα να τον ακολουθεί για το 26-32 (15’). Το τρίποντο του Μεσσηνιώτη ήταν αυτό που έδωσε και διψήφια τιμή στην διαφορά, γράφοντας το 26-37 (17’30’’). Ο Ζούπας ήταν εκεί για το +13 (32-45) σχεδόν με την έναρξη της τρίτης περιόδου, αλλά οι Φινλανδοί μείωσαν γρήγορα την απόσταση (37-45, 22’10”) και πλησίασαν ακόμη περισσότερο (52-55, 28’45”).
Το δεκάλεπτο έκλεισε 52-58 με το τρίποντο του Ασωνίτη να δίνει μια ανάσα στην Ελλάδα, αλλά η διαφορά πήρε την μικρότερη δυνατή τιμή λίγο αργότερα (59-60, 33’30”). Ο Μάνης από τη γραμμή με 3/3 έγραψε το 61-66 (34’30”) και ο Ζούπας με πέντε συνεχόμενους πόντους βοήθησε για το 63-71 (36′) και ο Μέγγος έστειλε την διαφορά στο +10 (63-73, 36’15”). Ο Ζούπας με κάρφωμα έγραψε το +15 (65-80, 38’10”) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με το τελικό 70-85.
Διαιτητές: Μαβίσου (Τουρκία), Μαρτίνεθ (Ισπανία), Κοτρόμπας Ντασκάλου (Ρουμανία)
Δεκάλεπτα: 20-18, 30-40, 52-58, 70-85
Ελλάδα (Μισιακός): Ζούπας 25 (4), Μάνης 14 (3), Ασωνίτης 3 (1), Βόντας 2, Παπαϊωάννου 5 (1), Μέγγος 4, Σιγάλας 6, Ιωαννίδης 12, Νούσιος, Τζιάνο, Μεσσηνιώτης 9 (2), Καπιρέλης 5 (1)
Αποτελέσματα (13/8)
Θέσεις 1-8
Γαλλία – Ιταλία 73-76
Λιθουανία – Ισπανία 93-90
Σλοβενία – Λετονία 80-74
Τουρκία – Σερβία 73-94
Θέσεις 9-16
Εσθονία – Γερμανία 77-87
Ελβετία – Ρουμανία 53-67
Ισραήλ – Γεωργία 66-70
Φινλανδία – Ελλάδα 70-85
Πρόγραμμα (15/8)
Θέσεις 1-4
Σερβία-Σλοβενία
Λιθουανία-Ιταλία
Θέσεις 5-8
Τουρκία-Λετονία
Ισπανία-Γαλλία
Θέσεις 9-12
Ελλάδα-Γεωργία
Ρουμανία-Γερμανία
Θέσεις 13-16
Φινλανδία-Ισραήλ
Ελβετία-Εσθονία