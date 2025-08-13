Ο Γκόραν Ντράγκιτς απάντησε με... Πινόκιο στον Σέκουλιτς, που άφησε εκτός EuroBasket τον αδερφό του, Ζόραν

Ο Γκόραν Ντράγκιτς ανάρτησε έναν... Πινόκιο στο instagram του απαντώντας με αυτό τον τρόπο στον Σέκουλιτς που άφησε τον αδερφό του, Ζόραν, εκτός Εurobasket με την Σλοβενία

Το σίριαλ με το «κόψιμο» του Ζόραν Ντράγκιτς από τον Σέκουλιτς όσον αφορά το Eurobasket συνεχίζεται, με τον αδερφό του να ρίχνει λάδι στην φωτιά με ανάρτηση του στο instagram.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς με story του έβαλε μια φωτογραφία του Πινόκιο και το χάσταγκ του «selektor», που αναφέρεται στον προπονητή της ομάδας. Θυμίζουμε πως λίγες ώρες νωρίτερα, κατά του Σέκουλιτς και της Εθνικής Σλοβενίας είχε στραφεί η σύζυγος του Ζόραν Ντράγκιτς.

«Ο "δήθεν προπονητής" δεν έσβησε τον Ζόραν από τη λίστα. Ο Ζόραν έφυγε από αυτό το τσίρκο που συμβαίνει εδώ και μερικά χρόνια» ανέφερε μεταξύ άλλων η Σβετλάνα Ντράγκιτς, προσθέτοντας τα emoji ενός κλόουν και του τσίρκου.

Να σημειώσουμε πως ο Ζόραν Ντράγκιτς, έχοντας παίξει 77 παιχνίδια με τη Σλοβενία στην καριέρα του, γεγονός που τον κατατάσσει στην πέμπτη θέση στη λίστα όλων των εποχών.