Ιδιοκτήτης ομάδας NHL αγοράζει τους Μπλέιζερς έναντι 4 δις δολαρίων

Ο Τομ Ντάντον συμφώνησε να αγοράσει τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για περισσότερα από 4 δις δολάρια, όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Oι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, όπως όλα δείχνουν, μπαίνουν σε νέα εποχή. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Σαμς Σαράνια του ESPN ο ιδιοκτήτης των Καρολάινα Χάρικεϊνς του NHL, Τομ Ντάντον, συμφώνησε με τον οργανισμό που διαχειρίζεται την περιουσία του Πολ Άλεν για την αγορά των Μπλέιζερς για περισσότερα από 4 δις δολάρια.

Να σημειωθεί πως ο ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς, Πολ Άλεν, που απεβίωσε το 2018 μετά από μάχη με τον καρκίνο, είχε εκφράσει την επιθυμία του σε ένα μελλοντικό deal πώλησης της ομάδας, τα έσοδα να δοθούν σε ιδρύματα για φιλανθρωπικούς σκοπού. Ο Άλεν είχε αγοράσει τους Μπλέιζερς για 70 εκατ. δολάρια το 1988.