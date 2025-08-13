Έρχεται την Κυριακή στην Αθήνα ο Λεσόρ, γιατί βρίσκεται τώρα στη Γερμανία

Ο Ματίας Λεσόρ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης και αυτές τις ημέρες ολοκληρώνει τον κύκλο θεραπειών στη Γερμανία προκειμένου να φύγει το οστικό οίδημα.

Νεότερα υπάρχουν και στο θέμα του Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο να συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να ξεπεράσει το οστικό οίδημα που δημιουργήθηκε από την εντατική προπόνηση που έκανε για να προλάβει το Final-4.

Ο 29χρονος ψηλός ολοκληρώνει τον κύκλο ειδικών θεραπειών στη Γερμανία και όπως αποκάλυψε η Magic Euroleague, o Λεσόρ θα φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή (17/8), προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα και να ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις, πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του «τριφυλλιού».

Οι άνθρωποι των «πρασίνων», όπως και με τον Μάριους Γκριγκόνις, δεν θα πιέσουν τον Γάλλο σέντερ, καθώς οι πληθώρα επιλογών του Εργκιν Αταμάν στην frontline γραμμή των «πρασίνων» δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να αφήσει χώρο και χρόνο στον Λεσόρ να επιστρέψει πιο δυνατός.