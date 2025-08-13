Αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για Γκριγκόνις, μπήκε στις προπονήσεις χωρίς επαφή

Με τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό να έχουν ολοκληρωθεί, το θέμα του Μάριους Γκριγκόνις είναι αυτό που παίρνει σειρά, καθώς ο Εργκίν Αταμάν θέλει να έχει όλους του παίκτες ετοιμοπόλεμους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.
Τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά του Λιθουανού παίκτη είναι αισιόδοξα, καθώς ο 31χρονος γκαρντ ξεκίνησε προπονήσεις, χωρίς σωματική επαφή.
Θυμίζουμε ότι ο Γκριγκόνις είχε πάει στην Γερμανία προκειμένου να συναντήσει έναν ειδικευμένο γιατρό, με τον Λιθουανό να ανταποκρίνεται θετικά στις θεραπείες.
Πλέον, όπως είχε αποκαλύψει η Magic Euroleague, o Γκριγκόνις ήρθε στην Αθήνα, 20 μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, με την περίπτωση του να πηγαίνει βήμα-βήμα. Ο Γκριγκόνις πραγματοποιεί ατομικές προπονήσεις στο ΟΑΚΑ και σίγουρα πολλά θα φανούν όταν μπει σε προπόνηση με επαφή, ωστόσο στους ανθρώπους του «τριφυλλιού» υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, όσον αφορά τον Λιθουανό.