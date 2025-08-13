Πήρε τον Βασιλείου ο Βίκος Ιωαννίνων

Ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Νίκου Βασιλείου, ο οποίος τα τελευταία πέντε χρόνια βρισκόταν στον Προμηθέα

Η ανακοίνωση των Vikos Φalcons

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον Νικόλα Βασιλείου για τη σεζόν 2025-26.

Ο 20χρονος γιαννιώτης forward (1,98 μ.) έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον ΑΓΣ Ιωαννίνων, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα στις κατηγορίες Προμίνι και Μίνι. Το καλοκαίρι του 2019, σε ηλικία μόλις 14 ετών, μετακόμισε στην Πάτρα ως μέλος του προγράμματος «ΝΟΥΣ» στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο υπέγραψε τέσσερα χρόνια αργότερα το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο (2023).

Η πορεία του περιλαμβάνει σημαντικές εμπειρίες και διακρίσεις:

4 Νοεμβρίου 2020: Ντεμπούτο στην Ευρώπη με την ανδρική ομάδα του Προμηθέα και βασική πεντάδα στο EuroCup απέναντι στη Γκραν Κανάρια.

5 Σεπτεμβρίου 2021: Πρωταθλητής Ελλάδας Παίδων με τον Προμηθέα (με δική του εύστοχη ελεύθερη βολή σε νεκρό χρόνο) και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

1-4 Ιουνίου 2022: Συμμετοχή στο Basketball Without Borders στο Μιλάνο, με τον Danilo Gallinari.

Ιούλιος 2024: Χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Νέων Ανδρών (U20) στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γκντύνια στην Πολωνία.

Παράλληλα, μετρά συμμετοχές στην Basket League και το EuroCup με τον Προμηθέα, στο Adidas Next Generation της EuroLeague, στα Rising Stars, αλλά και σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παίδων και Εφήβων.

Ο Νικόλας Βασιλείου ξεχωρίζει για την ταπεινότητα, την αφοσίωση και την ωριμότητά του, στοιχεία που τον βοηθούν να εξελίσσεται σταθερά, βήμα-βήμα, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Καλωσόρισες στην οικογένεια των Vikos Φalcons, Νικόλα! Με υγεία και σκληρή δουλειά, οι επόμενες σελίδες της καριέρας σου θα είναι γεμάτες επιτυχίες»