Επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Αμύντα η Νίκι Γκίλντεϊ

Την Νίκι Γκίλντεϊ απέκτησε η ομάδα Γυναικών του Αμύντα, με την Αμερικανίδα άσο να είναι γνώριμη στο ελληνικό κοινό από το πέρασμα της σε Πρωτέα Βούλας, Νίκη Λευκάδας και Εσπερίδες Καλλιθέας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η γυναικεία ομάδα του Αμύντα ενισχύεται σημαντικά με την προσθήκη της Αμερικανίδας Nici Gilday.

Η Nici Gilday, γεννημένη 18 Δεκεμβρίου 1992 στο San José της Καλιφόρνια, είναι απόφοιτος του Santa Clara University, όπου αναδείχθηκε σε μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του κολεγίου, με διακρίσεις όπως η επιλογή στην All-WCC First Team το 2015.

Στη διάρκεια της καριέρας της έχει αγωνιστεί σε πολλές χώρες και πρωταθλήματα υψηλού επιπέδου – μεταξύ άλλων στη Ρουμανία, Σουηδία, Πουέρτο Ρίκο, Ελβετία, Ισπανία, Λετονία όπως και Ελλάδα. Στο Πουέρτο Ρίκο κατέκτησε τον τίτλο με την Gigantes de Carolina, ενώ έχει συμμετάσχει και στην Euroleague με την TTT Riga.

Η εμπειρία και η ποιότητά της αποτελούν εγγύηση ότι θα προσφέρει σημαντική ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας μας.

Η Nici επιστρέφει στην Ελλάδα, με τα χρώματα του Αμύντα, με ενθουσιασμό και διάθεση να πετύχει:

“Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην Ελλάδα και εντάσσομαι στον Αμύντα αυτή τη σεζόν. Γνωρίζω καλά το πρωτάθλημα και έχω συνεργαστεί ξανά με τον κόουτς Παπαναστασίου στο παρελθόν. Πιστεύω πως είναι μια σπουδαία ευκαιρία να κάνουμε κάτι ξεχωριστό”.

-Ελπίζω να χτίσουμε πάνω στην περσινή επιτυχία και να έχουμε μια εξαιρετική σεζόν σε μια πολύ ανταγωνιστική λίγκα”.

Και στέλνει το δικό της μήνυμα στους φίλους του Αμύντα:

“Ανυπομονώ να έρθω σύντομα και να γίνω μέλος της οικογένειας του Αμύντα. Ελπίζω να παίξουμε ένα συναρπαστικό και δυναμικό μπάσκετ που θα απολαύσουν οι φίλαθλοι!”

Εκτός γηπέδου, η Nici μοιράζεται μαζί μας λίγα πράγματα για εκείνη:

“Όταν δεν παίζω μπάσκετ, μου αρέσει να μαγειρεύω και να διαβάζω. Και κάτι τυχαίο για μένα: λατρεύω τους σκύλους”!

Nici, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμύντα!”