Φιλιππίνες: Ισόβιος αποκλεισμός σε παίκτη για δολοφονικό χτύπημα σε αντίπαλο (vid)

Με ισόβιο αποκλεισμό τιμώρησε η λίγκα των Φιλιππίνων παίκτη των Γκενσάν Ουόριορς για δολοφονικό χτύπημά του σε αντίπαλο.

Με γροθιά που παραπέμπει σε... μποξέρ ο Σορέλα «ξάπλωσε» στο παρκέ τον Γιόνας Τιμπάγιαν, των Μιντόρο Ταμάρας στο πρωτάθλημα των Φιλιππίνων.

Το θύμα έμεινε πέντε λεπτά σωριασμένο στο παρκέ και κατόπιν διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Η γροθιά που δέχτηκε του προκάλεσε κάταγμα στο σαγόνι, διάσειση, ενώ χρειάστηκε και ράμματα στα χείλη του.

Όπως ανακοίνωσε η MPBL (λίγκα των Φιλιππίνων) ο Μικόλ Σορέλα αποβάλλεται δια παντός από το πρωτάθλημα, ενώ του επεβλήθει πρόστιμο 200.000 πέσος, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό, αν το θύμα κινηθεί νομικά εναντίον του.