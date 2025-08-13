Κολοσσός Ρόδου: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Σταύρος Ελληνιάδης

Ο Σταύρος Ελληνιάδης είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Κολοσσού, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Ρόδου

Ο πολύπειρος Έλληνας παράγοντας επιστρέφει στην GBL, μετά από έναν χρόνο απουσίας κατά τον οποίο εργάστηκε στην Κύπρο με την ΑΕ Λεμεσού.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού Ρόδου:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει ότι ο Σταύρος Ελληνιάδης ανέλαβε το πόστο του Sports Director της ομάδας.

Ο Σταύρος Ελληνιάδης έχει διαγράψει μία πλούσια καριέρα στον χώρο του μπάσκετ ως παίκτης, όπου αγωνίστηκε σε Πειραϊκό, Παγκράτι και Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1993, ενώ διαθέτει εμπειρία άνω των 25 χρόνων σε διοικητικές θέσεις συλλόγων.

Στο παρελθόν είχε διατελέσει τιμ μάνατζερ στην Εθνική ομάδα, όντας μέλος της ομάδας το 2009 στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας και της Εθνικής U20 στο Ευρωμπάσκετ του 2022 στο Μαυροβούνιο. Παράλληλα έχει εργαστεί για μια εξαετία ως Sports Director στον Ολυμπιακό, ενώ διετέλεσε σε ανάλογα πόστα σε: Πανιώνιο, Μαρούσι, Ίκαρο Καλλιθέας, Ίκαρο Χαλκίδος, Φάρο Κερατσινίου, Ιωνικό Νικαίας, Κόροιβο Αμαλιάδας, ΑΟ Μυκόνου, ενώ την περίοδο 2020/21 είχε διοριστεί ως σύμβουλος της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης. Τη σεζόν που πέρασε, ο Σταύρος Ελληνιάδης εργάστηκε στην Κύπρο ως Γενικός Διευθυντής της ΑΕ Λεμεσού.

Ο ίδιος πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη σελίδα της ομάδας μας:

«Είμαι πολυ χαρούμενος που η επιστροφή μου στην Ελλάδα θα συνδυαστεί με μια ομάδα πρότυπο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι ο Κολοσσός.

Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου»