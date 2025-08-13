Με την γαλανόλευκη στο Μάντσεστερ ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου (pic)

O Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου βρίσκεται στο Μάντσεστερ για το καμπ του ΝΒΑ και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε μία φωτογραφία του με την ελληνική σημαία.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Ο 17χρονος για αυτό τον λόγο δίνει το «παρών» στο καμπ του ΝΒΑ, το οποίο διεξάγεται στην Αμερική από τις 12 έως τις 15 Αυγούστου.

Στο καμπ συμμετέχουν εξήντα παιδιά και πρέπει να σημειωθεί πως την Ελλάδα πέρα από τον Χατζηλάμπρου εκπροσωπεί και η 17χρονη γκαρντ του ΠΑΟΚ, Αποστολία Ζορμπαλά.

Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε μία φωτογραφία με το αστέρι του Άρη, στην οποία είναι τυλιγμένος με την ελληνική σημαία.

