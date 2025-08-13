Προμηθέας: Παραμένει ανοιχτό το Promitheas Park για τη φιλοξενία των πυρόπληκτων

Ο Προμηθέας Πάτρας ανακοίνωσε πως το Promitheas Park θα παραμείνει ανοιχτό για όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε να φιλοξενηθούν οι πυρόπληκτοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας ενημερώνει πως το Promitheas Park θα παραμείνει ανοιχτό για όσο χρειαστεί για την φιλοξενία των πυρόπληκτων. Θα διατίθεται δωρεάν νερό, αναψυκτικά και είδη πρώτης ανάγκης σε όλους, καθώς και φιλοξενία στους χώρους των γηπέδων.

Ταυτόχρονα, το Promitheas Park μπορεί να αποτελέσει επιχειρησιακό σταθμό για τον Ερυθρό Σταυρό, την Πυροσβεστική ή εθελοντές πυροσβέστες αν χρειαστεί.

Μένουμε ασφαλείς και ψύχραιμοι, βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας αυτές τις δύσκολες ώρες».