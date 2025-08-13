Στον Κόροιβο ο Σλέιτερ (pic)

Στον Κόροιβο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κόλι Σλέιτερ, με την ομάδα να κάνει επίσημη την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Colin Slater.

Γεννημένος στην Νέα Ορλεάνη στις 27 Οκτωβρίου 1997, ο 28χρονος αθλητής έχει ύψος 1,86 και αγωνίζεται ως Guard.

Πρωτοξεκίνησε στο Immanuel High School της California και συνέχισε στα Κολέγια Tulane και Long Beach State.

Την σαιζόν 2022-2023 ξεκινά την επαγγελματική του καριέρα εκτός ΗΠΑ παίζοντας σε Α2 Τουρκίας, Α1 Φιλανδίας, και Α1 Β. Μακεδονίας ολοκληρώνοντας την χρόνιά με 16.3 πόντους, 5.2 ασίστ, και 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Ο Colin μας πρωτοσυστήθηκε στην Elite League την περασμένη χρονιά αρχικά για λογαριασμό του Α.Ο Μυκόνου, και κατόπιν με τους Vikos Φalcons.

Σε 25 αγώνες που συμμετείχε στην Elite League είχε κατά μέσο όρο 10.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 2.8 ασιστ, και 1.1 κλεψίματα ανά αγώνα.



Ο ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ καλωσορίζει τον Colin Slater στην νέα του μπασκετική οικογένεια και του εύχεται Υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας».