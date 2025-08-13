Ρογκαβόπουλος: «Ιδιαίτερα ευγνώμων για την τεράστια ευκαιρία - Είναι τα πάντα ο Παύλος για τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στο «CLUB1908» για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ ξεχώρισε και τη σημασία του Παύλου Γιαννακόπουλου για τον σύλλογο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βελτίωσε σημαντικά το ρόστερ του φέτος και μία από τις κινήσεις που ξεχώρισε ήταν αυτή του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Μετά το τέλος του «σίριαλ» με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, οι «πράσινοι» κινήθηκαν γρήγορα, τα βρήκαν σε όλα με την Μπασκόνια και έκαναν δικό τους τον 24χρονο.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» μίλησε στο «CLUB1908» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη θητεία του στο εξωτερικό, στην απόφασή του να ντυθεί στα πράσινα αλλά και στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα γίνει στην Αυστραλία.

Αποσπάσματα από τα όσα δήλωσε:

Για το πόσο άλλαξε τα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στο εξωτερικό, σε Τουρκία και Ισπανία: «Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε, τόσο στο κομμάτι της ζωής μου όσο και στο μπασκετικό. Νομίζω πως έχω ωριμάσει πάρα πολύ. Έζησα μόνος, μακριά από την οικογένειά μου και τους φίλους μου, μακριά απ' όλα όσα είχα εδώ στην Ελλάδα. Αυτό με δυνάμωσε πολύ ως χαρακτήρα και ως άνθρωπο, με βελτίωσε ταυτόχρονα. Ως μπασκετμπολίστας, μου δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχω σε πολύ υψηλού επιπέδου παιχνίδια. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό το ταξίδι των τριών χρόνων. Τώρα, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη χρονιά».

Για τους λόγους που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απόφαση να υπογράψει στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή αυτόν τον σεβασμό, αυτή τη θέληση να ενταχθώ στην ομάδα, από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού AKTOR. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι' αυτό, μου παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία. Καλούμαι να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, σε μια ομάδα με ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Καλούμαι λοιπόν να ξεκινήσω από την αρχή και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να βοηθήσω την ομάδα».

Για τους νέους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Όλοι είναι εξαιρετικοί αθλητές και πολύ υψηλού επιπέδου παίκτες. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε και να γνωρίσω τα παιδιά, με τα οποία δεν έχουμε γνωριστεί ακόμη. Όπως είπα, είναι μια τεράστια ευκαιρία για μένα και ελπίζω να ανταπεξέλθω».

Για το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Περιμένω να δούμε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Έχει γενικά πάρα πολλούς Έλληνες, ανυπομονούμε να τους γνωρίσουμε από κοντά. Πιστεύω θα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συναίσθημα. Εγώ το έχω ζήσει αυτά τα τρία χρόνια, που ζούσα στο εξωτερικό, με τους Έλληνες. Τους βλέπεις σε κάθε μέρος, αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις έναν Έλληνα στο εξωτερικό. Είναι σαν να τον αγαπάς λίγο περισσότερο. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο «CLUB1908».