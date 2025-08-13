Δεν έχουν επικοινωνήσει εδώ και εβδομάδες οι Ουόριορς με τον Κουμίνγκα

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και ο Τζόναθαν Κουμίνγκα εδώ και εβδομάδες δεν έχουν επικοινωνήσει.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν έχουν προχωρήσει σε κινήσεις αυτή την off-season και ένα από τα πιο «καυτά» τους θέματα είναι αυτό του Τζόναθαν Κουμίνγκα. Ο 22χρονος ζητάει υψηλές απολαβές που οι «Πολεμιστές» δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν, ενώ και οι δύο πλευρές είναι ανοιχτές για sign-and-trade.

Σύμφωνα με τον Ντάνι Έμερμαν οι Ουόριορς και ο Κουμίνγκα εδώ και αρκετές εβδομάδες δεν έχουν καμία επικοινωνία. Έτσι, η κατάστασή του παραμένει αβέβαιη και μένει να φανεί πως θα ολοκληρωθεί το «σίριαλ».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κουμίνγκα έχει κατά μέσο όρο 15,3 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.