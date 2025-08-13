Θα ξεκινήσει τη σεζόν με τους Μπακς ο Γιάννης - Ελπίζουν να τον αποκτήσουν τον Φεβρουάριο οι Νικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αρχίσει τη σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς αλλά δεν αποκλείεται να γίνει trade μέσα στη σεζόν. Συνεχίζουν να παρακολουθούν την περίπτωσή του οι Νικς.

Το... θρίλερ για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται πως θα συνεχιστεί και μετά την έναρξη της σεζόν. Σύμφωνα με το «Athletic» ο «Greek Freak» αναμένεται να μη γίνει trade το καλοκαίρι και να αρχίσει τη νέα αγωνιστική περίοδο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Όμως, αυτό δε σημαίνει πως θα την ολοκληρώσει εκεί. Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Νιου Γιορκ Νικς πιστεύουν ότι ο Έλληνας αστέρας θα γίνει διαθέσιμος για trade μέσα στην χρονιά και θα προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν πριν το deadline του Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, αυτός ήταν και ο λόγος που ο Μπρίτζες ανανέωσε το συμβόλαιό του πριν τις 6 Αυγούστου. Ένας παίκτης που ανανεώνει δεν μπορεί να γίνει trade για τους επόμενους έξι μήνες. Έτσι, οι Νικς τώρα θα μπορούν να τον παραχωρήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ αν είχε ανανεώσει μετά τις 6 Αυγούστου, θα γινόταν να είναι μέρος ενός trade αφού είχε ολοκληρωθεί το deadline.