Πόρτις για το μέλλον του Γιάννη: «Ρέει πράσινο αίμα στις φλέβες του»

Ο Μπόμπι Πόρτις μίλησε για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τις φήμες ανταλλαγής τονίζοντας πως στις φλέβες του... ρέει πράσινο αίμα.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο και κανείς δεν είναι σίγουρος πως τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται ξανά στα «Ελάφια». Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το 2027, ενώ έχει και player option για τη σεζόν 2027-28.

Ο Μπόμπι Πόρτις σε δηλώσεις του μίλησε στο «KBN» του «ESPN Milwaukee» για τον «Greek Freak» και έδειξε αισιοδοξία για την παραμονή του Έλληνα σούπερσταρ. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε για τον Αντετοκούνμπο: «Μιλάω συνέχεια με τον Γιάννη, είμαστε συμπαίκτες. Ρέει πράσινο αίμα στις φλέβες του, αυτό έχω να πω μόνο».