Eurobasket: Απέναντι στην Φινλανδία η Ελλάδα με το βλέμμα στην ένατη θέση

Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από τη Σερβία με 92-65 στους «16» και έτσι θα παλέψει να τερματίσει στην ένατη θέση του Eurobasket U16.
Η Εθνική Παίδων θα αναμετρηθεί με την Φινλανδία στις 20:00 για τις θέσεις 9-16, με τον αγώνα να προβάλλεται στο επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube. Αν καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε θα βρει μπροστά της τον νικητή του Ισραήλ-Γεωργία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Γαλλία-Ιταλία (Προημιτελικός) 12:30
Εσθονία-Γερμανία (Θέσεις 9-16) 12:30
Λιθουανία-Ισπανία (Προημιτελικός) 15:00
Ελβετία-Ρουμανία (Θέσεις 9-16) 15:00
Σλοβακία-Λετονία (Προημιτελικός) 17:30
Ισραήλ-Γεωργία (Θέσεις 9-16) 17:30
Τουρκία-Σερβία (Προημιτελικός) 20:00
Φινλανδία-Ελλάδα (Θέσεις 9-16) 20:00