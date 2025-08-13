Eurobasket: Απέναντι στην Φινλανδία η Ελλάδα με το βλέμμα στην ένατη θέση

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Φινλανδία, με την Εθνική Παίδων να θέλει να τερματίσει στην ένατη θέση της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από τη Σερβία με 92-65 στους «16» και έτσι θα παλέψει να τερματίσει στην ένατη θέση του Eurobasket U16.

Η Εθνική Παίδων θα αναμετρηθεί με την Φινλανδία στις 20:00 για τις θέσεις 9-16, με τον αγώνα να προβάλλεται στο επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube. Αν καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε θα βρει μπροστά της τον νικητή του Ισραήλ-Γεωργία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Γαλλία-Ιταλία (Προημιτελικός) 12:30

Εσθονία-Γερμανία (Θέσεις 9-16) 12:30

Λιθουανία-Ισπανία (Προημιτελικός) 15:00

Ελβετία-Ρουμανία (Θέσεις 9-16) 15:00

Σλοβακία-Λετονία (Προημιτελικός) 17:30

Ισραήλ-Γεωργία (Θέσεις 9-16) 17:30

Τουρκία-Σερβία (Προημιτελικός) 20:00

Φινλανδία-Ελλάδα (Θέσεις 9-16) 20:00