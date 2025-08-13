«Ο Τόμας Ερτέλ επιστρέφει στην EuroLeague»

Σύμφωνα με το Backdoor Podcast, η Βιλερμπάν έχει ξεκινήσει τις επαφές για να φέρει ξανά στη Γαλλία τον Τόμας Ερτέλ.

Ο 36χρονος πόιντ γκαρντ αγωνίστηκε τη σεζόν 2024/25 σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Αρχικά φόρεσε τη φανέλα της Shenzhen στο κινεζικό CBA, όπου είχε εντυπωσιακά νούμερα με 18,2 πόντους, 8,5 ασίστ και 2 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακόμισε στην ισπανική Coruña για το ACB, σημειώνοντας 12,9 πόντους και 9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η πιθανή επιστροφή του στην EuroLeague θα σημάνει και την επανένταξή του σε υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκού μπάσκετ, σε μια ομάδα που αναζητά έμπειρη λύση στην περιφέρεια.