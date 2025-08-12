Διέλυσε την Εθνική Παίδων η ανώτερη Σερβία

Η Σερβία ήταν ανώτερη καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, η Εθνική ήταν άστοχη (22/63 σουτ) με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 92-65 στο Eurobasket U16.

H Εθνική Παίδων ηττήθηκε 92-65 από τη Σερβία στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε απόψε στο Tbilisi Olympic Palace στη φάση των “16” του Ευρωμπάσκετ U16 που διεξάγεται στην Τυφλίδα, και θα διεκδικήσει τις θέσεις 9-16. Πρώτος αντίπαλος της Ελλάδας θα είναι η Φινλανδία με την οποία θα παίξει αύριο (13/8) βράδυ στις 20.00.

Η αναμέτρηση άρχισε με την ελληνική ομάδα να είναι ανταγωνιστική και συγκεντρωμένη στην άμυνα, γεγονός το οποίο στην πρώτη περίοδο της έδωσε τη δυνατότητα να έχει κατά διαστήματα το προβάδισμα στο σκορ και να μην επιτρέπει στον αντίπαλο της να επιβάλει τον ρυθμό του. Η Σερβία προηγήθηκε με 10-6 στο 4′, οι επιθετικές προσπάθειες όμως των Σιγάλα, Μάνη και Ζούπα έφεραν την Ελλάδα στη θέση του οδηγού (10-12 5΄), στην οποία παρέμεινε μέχρι και το 6′ (13-14) όταν η Σερβία με πρωταγωνιστές τους Κουστούριτσα και Γκάλιτς έκανε σερί 7-0 και στο 18′ πήρε ξανά τα ηνία με 20-14.

Τα λάθη της ωστόσο στο τελευταίο δίλεπτο και η αστοχία της, σε συνδυασμό με τις λύσεις που βρήκε η γαλανόλευκη από τους Καπιρέλη, Ιωαννίδη και Νούσιο, έφεραν το παιχνίδι στα ίσα και τις δυο ομάδες να ξεκινούν ισόπαλες την δεύτερη περίοδο (20-20). Μέχρι και το 13ο λεπτό η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι καθώς οι Σέρβοι είχαν μεν μικρό προβάδισμα (27-23 12′ 29-26 13΄) η Ελλάδα όμως παρέμενε σε κοντινή απόσταση (33-29 14΄). Από το 15΄ όμως, όταν το σκορ διαμορφώθηκε με 1/2 βολές του Σιγάλα από 35-29 σε 35-30, η εθνική ομάδα έχασε την συγκέντρωσή της στην άμυνα και την μάχη των ριμπάουντ, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός της να βρει την ευκαιρία όχι μόνο να ξεφύγει με 41-30 στο 16΄ αλλά να αποκτήσει και τον έλεγχο του αγώνα.

Στο 19′ οι Σέρβοι προηγήθηκαν με την μεγαλύτερη, μέχρι εκείνο το σημείο διαφορά (51-33), την οποία η Ελλάδα μείωσε στις αρχές της τρίτης περιόδου (56-45 23΄), χωρίς όμως στην πορεία του αγώνα να μπορέσει να μπει ξανά μέσα στο παιχνίδι. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο 28΄το σκορ ήταν 68-49, ενώ στην τελευταία περίοδο οι Σέρβοι στο 34′ προηγούνταν με 86-61, για να φτάσουν εύκολα στη νίκη με το τελικό 92-65 που τους έδωσε και το εισιτήριο για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Διαιτητές: Χασάνοφ (Αζερμπαϊτζάν), Μπορούσας (Λιθουνία), Λανγκόφσκι (Πολωνία)

Δεκάλεπτα: 20-20, 53-37, 70-52, 92-65

Ελλάδα (Μισιακός): Ζούπας 22 (3), Μάνης 9 (1), Ασωνίτης 3, Βόντας 3 (1), Παπαϊωάννου 3 (1), Μέγγος 2, Σιγάλας 11 (1), Ιωαννίδης 2, Νούσιος 2, Τζιάνο 4, Μεσσηνιώτης, Καπιρέλης 4.

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης εδώ

Μπορείτε να δείτε ξανά τον αγώνα εδώ

Αποτελέσματα

Λιθουανία-Ελβετία 92-50

Ιταλία-Γερμανία 85-65

Γαλλία-Εσθονία 114-56

Ισπανία-Ρουμανία 97-72

Τουρκία-Φινλανδία 84-52

Λετονία-Γεωργία 106-54

Σλοβενία-Ισραήλ 87-66

Σερβία-Ελλάδα 92-65