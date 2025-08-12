Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε διαδικασία λύσης της συνεργασίας τους.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (12/8) την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τον Γιούρι Ζντοβτς και τους παίκτες του να συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στο PAOK Sports Arena.

Από την πρώτη συγκέντρωση του Δικεφάλου του Βορρά, απουσίαζε ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, μια απουσία που διήγειρε ερωτήματα. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ο Έλληνας άσος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς, καθώς οι δυο πλευρές να βρίσκονται σε διαδικασία λύσης της συνεργασίας τους.

Την περασμένη σεζόν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μέτρησε 1.2 πόντους και 1.1 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος μόλις σε 14 παιχνίδια σε περίπου 5' μέσο όρο.