Πρώτη «επίσημη» για τον ΠΑΟΚ με όνειρα και φιλοδοξίες

Με πολλά όνειρα, φιλοδοξίες και όρεξη για σκληρή δουλειά ξεκίνησε από σήμερα και επίσημα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του Γιούρι Ζντοβτς.

Υπό την καθοδήγηση του Γιούρι Ζντοβτς, ο ΠΑΟΚ πάτησε για πρώτη φορά στο παρκέ, ανοίγοντας ουσιαστικά μία σκληρή, επίπονη και πολύ σημαντική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας θα μπουν οι βάσεις για μία απαιτητική και μεγάλη σεζόν.

Στη διάθεση του πολύπειρου τεχνικού ήταν σήμερα οι καλαθοσφαιριστές Κλίβελαντ Μέλβιν, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Κέι Τζέι Τζάκσον, Νίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Στέφεν Μπράουν, Γιώργος Φίλλιος και Χρήστος Μανθόπουλος.

Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ συμμετέχει και ο έφηβος Γιώργος Σακοράφας (γεννημένος το 2009), ενώ το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας θα ακολουθήσουν και οι καλαθοσφαιριστές Νίκολα Στανόγιεβιτς, Μιχάλης Λιάπης και Ντράσκο Πρέλεβιτς.

Από την Τετάρτη θα είναι στη διάθεση του Δικεφάλου και οι Τόμας Ντίμσα και Μπεν Μουρ, που αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, απόψε το βράδυ και αύριο το πρωί αντίστοιχα.