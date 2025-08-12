Στη Θεσσαλονίκη και ο Ντίμσα - Ο νέος ΠΑΟΚ του Ζντοβτς «χτίζεται» (pics/vids)

Ο Τόμας Ντίμσα έφτασε σήμερα (12/8) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με το «παζλ» της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς να συμπληρώνεται.

Η πρώτη προπόνηση για τον νέο ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/8), με τον Γιούρι Ζντοβτς και το τεχνικό του επιτελείο να ξεκινούν το «χτίσιμο» ενόψει της νέας σεζόν.

Την Κυριακή (10/8) έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι Μπράουν, Τζάκσον και Μέλβιν, οι οποίοι συμμετείχαν στη σημερινή προπόνηση, ενώ πριν από λίγη ώρα έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και το Τόμας Ντίμσα, το τελευταίο -και ίσως πιο ''ηχηρό''- μεταγραφικό απόκτημα των «ασπρόμαυρων».

Αύριο (13/8) θα συμπληρωθεί το «παζλ» των ξένων, με την άφιξη των Τζόουνς και Μουρ στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, στις 19 Σεπτέμβρη απέναντι στη Ντέρμπι στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Ο Ντίμσα, μάλιστα λίγο μετά την άφιξη του προχώρησε και στις πρώτες του δηλώσεις, αναφέροντας: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω από την αρχή με την ομάδα. Η προηγούμενη σεζόν ήταν δύσκολη για εμένα, αλλά τώρα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω από την αρχή.

Ο κόουτς ήταν ο πρώτος που μου τηλεφώνησε, με ενημέρωσε για την κατάσταση στην ομάδα, την ιστορία του club».

