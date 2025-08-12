Επενδύει στα «νιάτα» η Μπαρτσελόνα: Στην πρώτη ομάδα ο 13χρονος Νταμπόνε με ύψος 2.10μ. (vid)

To παιδί - θαύμα των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, Μοχάμεντ Νταμπόνε εντάσσεται στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA.

H Mπαρτσελόνα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, επενδύει στα ταλέντα των ακαδημιών της, καθώς όπως αναφέρει η MARCA, οι Μπλαουγκράνα είναι έτοιμοι να εντάξουν στην πρώτη ομάδα το παιδί - θαύμα, Μοχάμεντ Νταμπόνε.

Ο 13χρονος άσος ύψους 2.10μ. (!), όπως όλα δείχνουν θα προπονείται υπό τις οδηγίες του Χοάν Πεναρόγια, έχοντας παράλληλα στο πλευρό τους έμπειρους παίκτες.

Ο γεννημένος το 2011 ψηλός από την Μπουρκίνα Φάσο εντάχθηκε στις ακαδημίες των Καταλανών το καλοκαίρι του 2022 και όπως θα δείτε στο παρακάτω video, κυριαρχεί στο παρκέ με παίκτες που είναι μεγαλύτεροι κατά τέσσερα και πέντε χρόνια.

Πέρυσι, σε 8 παιχνίδια που έδωσε με την U18 της Μπαρτσελόνα στο Next Gen της EuroLeague ο 13χρονος Νταμπόνε είχε 10.9 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ σε 15' συμμετοχής, ενώ στον τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος Νέων, έλαμψε με 24 πόντους, 21 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 40 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.