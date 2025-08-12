Σέκουλιτς: «Η Αρμάνι δεν επέτρεψε στον Τσάντσαρ και τον Νίμπο να παίξουν με τη Σλοβενία στο EuroBasket»

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς μίλησε για τις απουσίες των Βλάτκο Τσάντσαρ και Τζος Νίμπο από το EuroBasket 2025, πετώντας το «μπαλάκι» στην Αρμάνι Μιλάνο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Meridian Sport:

«Είμαστε ικανοποιημένοι. Ιδιαίτερα με τη στάση και το κίνητρο των παικτών. Ωστόσο, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι ορισμένοι παίκτες της εθνικής ομάδας δεν μπόρεσαν να έρθουν να παίξουν. Αναφέρομαι στους Τσάντσαρ και Νίμπο, στους οποίους ο σύλλογός τούς δεν επέτρεψε να παίξουν για τη Σλοβενία. Αν και είχαν μεγάλη επιθυμία να έρθουν. Από τη μία πλευρά, είναι μεγάλο πλήγμα, αλλά από την άλλη, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση και να δώσουμε μια ευκαιρία σε νεότερους παίκτες.

Αυτό άλλαξε πολύ τα σχέδιά μας. Μαζευτήκαμε στις 23 Ιουλίου και ο Τσάντσαε με ενημέρωσε δύο ημέρες νωρίτερα ότι δεν θα μπορούσε να έρθει, επειδή ο σύλλογος του είπε ότι δεν είχε περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Του μίλησα ένα μήνα πριν και ήταν πολύ ενθουσιασμένος, ανυπόμονος να παίξει για την εθνική ομάδα. Το ενδιαφέρονε είναι ότι πριν από ένα χρόνο ήταν σε χειρότερη φυσική κατάσταση και το Ντένβερ του επέτρεψε να παίξει (σσ. στο Προολυμπιακό Τουρνουά). Τώρα είναι σε εξαιρετική κατάσταση, γι’ αυτό το βρίσκω πολύ περίεργο».