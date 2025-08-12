Σκέψεις απόσυρσης από τον Ντε Κολό: «Ίσως αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν»

Ο Νάντο Ντε Κολό κάνει σκέψεις απόσυρσης από το παρκέ, με τον πολύπειρο Γάλλο γκαρντ να δηλώνει ότι δεν αποκλείεται η φετινή να είναι τη τελευταία του σεζόν.

Σκέψεις αποχώρησης από την ενεργό δράση κάνει ο Νάντο Ντε Κολό. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το γαλλικό «RMC», ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ τόνισε ότι μάλλον η φετινή θα είναι τελευταία του σεζόν πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει και την μεθεπόμενη χρονιά σε περίπτωση που βρει ένα κατάλληλο για εκείνον πρότζεκτ.

«Για να είμαι ειλικρινής, ίσως αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν. Το συμβόλαιό μου με τη Βιλερμπάν λήγει. Είμαι στον σύλλογο εδώ και τέσσερα χρόνια. Πάντα προσπαθούσα να βρω πρότζεκτ που να έχουν συνέχεια, κάτι που δεν συνέβη απαραίτητα στην περίπτωση αυτή», ανέφερε αρχικά ο πολύπειρος γκαρντ, προσθέτοντας:



«Προσπαθώ να επικεντρωθώ στην παρούσα στιγμή, να απολαύσω τον εαυτό μου, αλλά κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου, σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι η τελευταία (σεζόν). Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά».

Θυμίζουμε ότι ο Ντε Κολό μπαίνει πλέον στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με την Βιλερμπάν και πριν την έναρξη της νέας σεζόν βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης -πίσω από τον Μάικ Τζέιμς- με 4.849 πόντους σε 327 παιχνίδια σε 12 αγωνιστικές περιόδους.