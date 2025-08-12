Ξεκίνησαν τα «βάσανα» με εργομετρικές εξετάσεις στον ΠΑΟΚ (pic)

Πρώτη μέρα δουλειάς στον ΠΑΟΚ, καθώς οι παίκτες του Δικεφάλου πέρασαν τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Πρώτη μέρα στη δουλειά, από σήμερα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αφού από νωρίς το πρωί μπήκαν και επίσημα πλέον στο πρόγραμμα της προετοιμασίας.

Το δεύτερο γκρουπ των παικτών βρέθηκε από νωρίς το πρωί στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για τις απαραίτητες ιατρικές και αιματολογικές εξετάσεις, αλλά και την κλινική εξέταση υπό την επίβλεψη του τον γιατρού της ομάδας, Δρ. Ιωσήφ Γαβριηλίδη.

Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε για όσους παίκτες της ομάδας είχαν ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις, το πρόγραμμα των εργομετρικών εξετάσεων το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αθλητικής και Κινητικής Αξιολόγησης Metrisis.

Σήμερα το απόγευμα (18:00) είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ.