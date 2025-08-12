Καλογερόπουλος: «Βρισκόμαστε όλοι στο πλαίσιο του να κάνουμε μεγάλα όνειρα»

Ο προπονητής της Εθνικής Κορασίδων, Παντελής Καλογερόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μετέφερε τις σκέψεις του σχετικά με το Ευρωμπάσκετ U16 Β’ Κατηγορίας, που θα διεξαχθεί 20-29 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για την προετοιμασία ενόψει Ευρωμπάσκετ: «Η προετοιμασία έχει κυλήσει ομαλά, με ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλικών μας. Παίξαμε πρώτα στην Τουρκία, μετά στην Πορτογαλία και παίξαμε τα πιο απαιτητικά παιχνίδια στη Ρουμανία. Ήμασταν πολύ τυχεροί που έχουμε παίξει αυτόν τον αριθμό φιλικών. Μας βοήθησαν πάρα πολύ να καταλάβουμε το επίπεδο που θα αντιμετωπίσουμε, το επίπεδο παιδιών που έχουμε και να σκεφτούμε λίγο τους στόχους μας και πού μπορούμε να φτάσουμε ρεαλιστικά. Επιπλέον, μας εξοικείωσε με το κομμάτι των ταξιδιών, γιατί μας βοηθάει στο κομμάτι της προσαρμοστικότητας στα ταξίδια. Πόσο μάλλον όταν παίζεις και στα γήπεδα που θα γίνει το τουρνουά. Έχει κυλήσει πάρα πολύ ωραία, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, με πολύ καλές σχέσεις μες στην ομάδα, τα κορίτσια να παίζουν η μία για την άλλη. Έχουμε γίνει μια οικογένεια, κάτι που θα φανεί και στο Πανευρωπαϊκό. Στο τέλος της ημέρας αυτό που φοράμε και εκπροσωπούμε είναι κάτι τεράστιο, πάνω από κάθε σύλλογο και απ’ το οτιδήποτε».

Για το πόσο τους βοήθησε το ότι έπαιξαν φιλικά και με ομάδες ανώτερης κατηγορίας (Σερβία και Ρουμανία): «Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οι ομάδες που ήταν σε ανώτερο επίπεδο όλα τα εγκεφαλικά και τακτικά μας λάθη τα τιμώρησαν. Και με τη Σερβία και με τη Ρουμανία σε ό,τι εγκεφαλικό λάθος κάναμε τιμωρηθήκαμε. Αυτήν τη διαφορά προσπαθούμε να καλύψουμε όλο αυτό το διάστημα, να μειώσουμε τα εγκεφαλικά μας λάθη και τις τακτικές μας αδυναμίες που προκύπτουν από κακή συγκέντρωση. Πρέπει να είναι παρούσες 100% και στο σώμα και στο πνεύμα. Σε αυτό μάς βοήθησαν αυτά τα φιλικά, γιατί όταν έχει τέτοιο επίπεδο η αντίπαλη ομάδα τιμωρεί κάθε λάθος σου και δε μπορείς εύκολα να το καλύψεις. Παρ’ όλα αυτά, ήμασταν ανταγωνιστικοί σε ένα μεγάλο διάστημα. Δείξαμε πως μπορούμε αυτό το επίπεδο να το παίξουμε, αλλά πρέπει να φτιάξουμε το mentality και τη νοοτροπία μας, να σκληρύνουμε πάρα πολύ. Είμαστε σε έναν καλό δρόμο ωστόσο».

Για τους στόχους στο Ευρωμπάσκετ: «Στο κάθε παιχνίδι που θα έρθει θέλουμε να είμαστε στο 100% εγκεφαλικά εκεί και να το διεκδικήσουμε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Δε θέλουμε σε κανένα ματς να μην είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό το δουλεύουμε πάρα πολύ, το κομμάτι του mentality, του να ζουν τη στιγμή στο 100% και να είναι εκεί. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτό πραγματικά και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας. Θεωρούμε πως έχουμε μια ομάδα παιδιών που μπορούν να παίξουν ένα όμορφο μπάσκετ. Επειδή ο αθλητισμός είναι στιγμές, συγκυρίες και θέμα ημέρας, αυτό που έχω σαν νοοτροπία είναι το “dream big”. Είμαστε δεδομένα όλοι σε ένα πλαίσιο του “dream big”, κυρίως εγκεφαλικά».

Για το αν η προβολή που υπήρξε στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών μπορεί να ωθήσει τα νεαρά κορίτσια στο να ονειρεύονται κάτι αντίστοιχο για τον εαυτό τους στο μέλλον: «Στο 100%. Για ‘μένα, δε νοείται αθλήτρια ή αθλητής να μη σκέφτεται ψηλά. Πρέπει να ονειρεύονται, να έχουν προσδοκίες, να έχουν φιλοδοξίες να τις “κυνηγούν” κι αν δεν τις πετύχουν δεν πειράζει. Πρέπει να “κυνηγούν” τα όνειρά τους. Για ‘μένα, κανένας άνθρωπος δε μπορεί να πει σε ένα παιδί ότι δε μπορεί να καταφέρει κάτι που ονειρεύεται. Σημασία δεν έχει τι θα κάνουμε στην Εθνική Κορασίδων, αν ανέβουμε κατηγορία ή όχι, το ίδιο και στις άλλες Εθνικές, γιατί αυτοί είναι στόχοι που αφορούν ένα τουρνουά. Το σημαντικότερο είναι πόσα από αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να είναι στην επόμενη μέρα της Εθνικής Γυναικών. Με αφορμή το Ευρωμπάσκετ Γυναικών, όλο αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι “ζωντανή” πια. Όλος ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με το μπάσκετ γυναικών. Έχουν γίνει κινήσεις, έχουν μπει παραπάνω αγώνες και διαδικασίες. Είχα την τύχη από πέρυσι τον Σεπτέμβρη που βρίσκομαι στην Εθνική να κάνω αρκετά προπονητικά διήμερα, να με αφήσει η Ομοσπονδία να πάω σε όλες τις περιοχές, να δω παιδιά. Επομένως, θεωρώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλές θετικές κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν το προϊόν και θα το φέρουν σε μια αντίστοιχη κατάσταση με το μπάσκετ ανδρών. Θεωρώ πως πρέπει να ονειρεύονται ψηλά τα παιδιά και να τα κάνουμε να πιστέψουν και να καταφέρουν να είναι στην Εθνική Γυναικών στο μέλλον».

Για τη σημασία του W-Rising Stars στην εξέλιξη των κοριτσιών: «Οποιοδήποτε έξτρα παιχνίδι υπάρχει στα παιδιά τα βοηθάει πάρα πολύ. Όσο και να προπονείσαι και όση ενδυνάμωση κι αν κάνεις, αν παίζεις λίγα παιχνίδια δε θα μπορέσεις να καταλάβεις αν τα πράγματα αυτά τα πετυχαίνεις, τι κάνεις λάθος και πού πρέπει να βελτιωθείς. Όσο περισσότερα ματς γίνονται, βοηθάει πάρα πολύ τους προπονητές στο κομμάτι της ανατροφοδότησης αλλά και τα παιδιά στο κομμάτι των εμπειριών. Κάθε πρωτοβουλία που φέρνει περισσότερα παιχνίδια είναι πάρα πολύ θετική. Εννοείται πως είναι δυσκολότερο στην πραγματοποίηση πολλές φορές, γιατί δεν έχουν όλες οι ομάδες μόνο νεάνιδες και θέλει μια διαχείριση. Ωστόσο μπροστά στον… βωμό των παιχνιδιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, αξίζει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε τι επί μέρους διαχείριση στο κομμάτι της κούρασης των παιδιών πρέπει να κάνουμε».

Για τη διαφορά του μπάσκετ ανδρών με το μπάσκετ γυναικών: «Η δική μου νοοτροπία και θέση είναι η ίδια σε αγόρια και κορίτσια. Δεν έχω διαφορά στο τι θα κάνω στο γήπεδο. Σίγουρα υπάρχει διαφορά στις εντάσεις, αλλά ο τρόπος προπόνησης, ο τρόπος που ζητάω τους στόχους να επιτευχθούν και ο τρόπος που θα είμαι μες στο γήπεδο δεν πρόκειται να αλλάξει. Για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό καταλάβουμε πως είναι το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Πιστεύω πως οι ομάδες πρέπει να είναι οικογένειες, να παίζει ο ένας παίκτης για τον άλλον και η μία παίκτρια για την άλλην, να υπάρχει πρώτα το ομαδικό κίνητρο και έπειτα το ατομικό και γενικότερα να υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα πάνω στο οποίο θα στηριχτούμε και θα παίξουμε για το καλό της ομάδας. Αυτό που πρέπει να μείνει είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων και να μείνει όλο αυτό ώστε να βγει στο γήπεδο».