Περάντες: «Φέτος έγιναν καλές προσθήκες -Ενθουσιασμένος που αποτελώ μέλος του Αμαρουσίου»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αμαρουσίου, Λόντον Περάντες, μιλάει για το καινούριο του ξεκίνημα με την ομάδα των Βορείων Προαστίων, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για την ερχόμενη σεζόν.

Ο Λόντον Περάντες αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αμαρουσίου, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να έχει αναβαθμίσει το ρόστερ της, προχωρώντας σε σημαντικές προσθήκες.

Ο Περάντες την χρονιά που πέρασε αγωνίστηκε με την ομάδα της Ρόδου και σε 22 αγώνες που συμμετείχε, μέτρησε κατά μέσο όσο 14.7. πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ.

Ο Αμερικανός, ενόψει της έναρξης της σεζόν, έστειλε ένα μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας για να δηλώσει πόσο ενθουσιασμένος είναι που πλέον αποτελεί παίκτης του Αμαρουσίου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Φίλαθλοι του Αμαρουσίου τι γίνεται; Είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ μέλος της ομάδας. Φέτος έγιναν καλές μεταγραφικές προσθήκες και ανυπομονώ για την νέα σεζόν. Ελπίζω να σας δω πολύ σύντομα και να έρθετε να υποστηρίξετε την ομάδα!»