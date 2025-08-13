Μπιλ για την υπογραφή του στους Κλίπερς: «Χρειάζομαι ένα δαχτυλίδι»

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ προχώρησε σε δηλώσεις και ανέφερε πως υπέγραψε στους Λος Άντζελες Κλίπερς καθώς θέλει να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς και σε δηλώσεις του εξήγησε την επιλογή του.

Μιλώντας στο «KMOV» ο Μπιλ έκανε γνωστό πως θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και θεωρεί πως οι «Κλιπς» είναι το κατάλληλο περιβάλλον για αυτό.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Χρειάζομαι ένα δαχτυλίδι. Το θέλω πολύ. Ένιωσα μία αναζωογόνηση, μία νέα πείνα. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα ευκαιρία. Νέα πόλη, νέο περιβάλλον. Αλλά ένα πεινασμένο περιβάλλον. Είμαι ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να κερδίσω».