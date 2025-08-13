Τιγκ: «Κορυφαίος στην ιστορία των Θάντερ ο Σάι, μετά ο Ουέστμπρουκ, τρίτος ο Ντουράντ»

Ο Τζεφ Τιγκ σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Σάι έγινε ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία των Θάντερ μετά την περσινή σεζόν, με τους Ουέστμπρουκ και Ντουράντ να ακολουθούν.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κατάφεραν να πανηγυρίσουν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να «γράφει» με χρυσά γράμματα το όνομά του στον σύλλογο.

Ο Τζεφ Τιγκ μίλησε στο «Club 520» podcast και αναφέρθηκε στους OKC και τους θρύλους τους. Αρχικά, τόνισε πως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ παραμένει στην πρώτη θέση, όμως αφού άκουσε μερικά επιχειρήματα άλλαξε την απόφασή του.

Πιο συγκεκριμένα, είπε πως ο Σάι είναι πλέον ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία των Θάντερ, με τον «Mr. Triple-double» να ακολουθεί και τον Κέβιν Ντουράντ να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Χαρακτηριστικά είπε: «Ο Σάι είναι ο καλύτερος. Το σκέφτομαι, είχε 32 πόντους κατά μέσο όρο. Θα πάω με τον Ράσελ στη θέση δύο. Ο Ντουράντ είναι τρίτο».