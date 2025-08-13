Τιγκ: «Κορυφαίος στην ιστορία των Θάντερ ο Σάι, μετά ο Ουέστμπρουκ, τρίτος ο Ντουράντ»

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κατάφεραν να πανηγυρίσουν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να «γράφει» με χρυσά γράμματα το όνομά του στον σύλλογο.
Ο Τζεφ Τιγκ μίλησε στο «Club 520» podcast και αναφέρθηκε στους OKC και τους θρύλους τους. Αρχικά, τόνισε πως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ παραμένει στην πρώτη θέση, όμως αφού άκουσε μερικά επιχειρήματα άλλαξε την απόφασή του.
Πιο συγκεκριμένα, είπε πως ο Σάι είναι πλέον ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία των Θάντερ, με τον «Mr. Triple-double» να ακολουθεί και τον Κέβιν Ντουράντ να βρίσκεται στην τρίτη θέση.
Χαρακτηριστικά είπε: «Ο Σάι είναι ο καλύτερος. Το σκέφτομαι, είχε 32 πόντους κατά μέσο όρο. Θα πάω με τον Ράσελ στη θέση δύο. Ο Ντουράντ είναι τρίτο».