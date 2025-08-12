Μήτρου-Λονγκ: «Ο στόχος μου είναι να κερδίζω - Ένας λόγος που επέστρεψα είναι οι φίλαθλοι»

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη τονίζοντας πως ο μόνος του στόχος είναι η νίκη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νιώθω πολύ καλά επιστρέφοντας στον Άρη, ο οποίος με καλωσόρισε με ανοιχτή την αγκαλιά του. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη δουλειά και να παραμείνω συγκεντρωμένος σ’ αυτό που έχει σημασία, το οποίο είναι να κερδίζουμε παιχνίδια».

Για τους στόχους του με τον Άρη: «Ο στόχος μου είναι ένας και απλός: Να κερδίζω. Να βοηθάω την ομάδα μου να νικά και να αναπτύσσομαι ως παίκτης και ως άνθρωπος».

Για τον Κάραϊτσιτς: «Ο κόουτς δεν είπε πολλά πράγματα και αυτά που είπε ήταν ακριβώς στον στόχο, αναφορικά με τους στόχους του με την ομάδα και το όραμά του γι’ αυτήν: Είναι δουλειά όλων να γίνουμε ένα, να δεθούμε ως ομάδα και να δημιουργήσουμε μία ατμόσφαιρα που θα μας επιτρέψει να είμαστε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζουμε».

Για τον κόσμο του Άρη: «Άλλος ένας λόγος για τον οποίο επέστρεψα στην ομάδα είναι οι φίλαθλοι του Άρη. Στα καλά και τα άσχημα, στα πάνω και τα κάτω μας, να μας υποστηρίζετε όπως εσείς ξέρετε και όπως είναι γνωστό σε όλους».