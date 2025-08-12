Το πρόγραμμα της Α' φάσης του κυπέλλου Γυναικών

Με τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στην Α2 κατηγορία, θα ανοίξει στις 14 Σεπτεμβρίου η αυλαία της διοργάνωσης της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Στις 28 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η Α’ Φάση στην Α1 Γυναικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
Α1 Κατηγορία
Α’ ΦΑΣΗ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
|28/09/2025
|Ιωαννίνων (Νέο)
|17.00
|ΠΑΣ Γιάννινα– ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας «Ιωνία»
|28/09/2025
|PAOK Sports Arena
|14.00
|ΑΣ ΠΑΟΚ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
|28/09/2025
|Επταπύργιου
|17.00
|Παναθλητικός ΑΕΣ – ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου
|28/09/2025
|«Άγγελος Ζούπας»
|13.30
|ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Εσπερίδες
Α2 Κατηγορία
1η αγωνιστική
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
|14/09/2025
|Παν. Τριανταφύλλου
|13:30
|KAO Μελισσίων– ΓΑΣ Ανδρογέας
|14/09/2025
|Δ. Καλτσάς
|13:30
|Ανταίος ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|14/09/2025
|Απόστολος Κόντος
|16.00
|Ιωνικός ΑΣ Ν.Φ. – ΑΚΟ Άρης Χολαργού
|14/09/2025
|ΜΕΝΤ
|14.30
|ΜΕΝΤ – ΑΣ Πανόραμα
|14/09/2025
|Καλαμαριάς
|14.00
|ΜΓΣ Απόλλων Καλ.. – ΑΚ Καβάλας Οι Πάνθηρες
|14/09/2025
|Αλεξάνδρειο
|12.00
|ΑΣ Άρης– ΝΓΣΘ Ηρακλής 1908