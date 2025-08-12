Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Α' φάσης του κυπέλλου Γυναικών, με τις αναμετρήσεις της Α1 να γίνονται στις 28/09 και της Α2 στις 14/9.

Με τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στην Α2 κατηγορία, θα ανοίξει στις 14 Σεπτεμβρίου η αυλαία της διοργάνωσης της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Στις 28 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η Α’ Φάση στην Α1 Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Α1 Κατηγορία

Α’ ΦΑΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 28/09/2025 Ιωαννίνων (Νέο) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα– ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας «Ιωνία» 28/09/2025 PAOK Sports Arena 14.00 ΑΣ ΠΑΟΚ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός 28/09/2025 Επταπύργιου 17.00 Παναθλητικός ΑΕΣ – ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου 28/09/2025 «Άγγελος Ζούπας» 13.30 ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Εσπερίδες

Α2 Κατηγορία

1η αγωνιστική