MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το πρόγραμμα της Α' φάσης του κυπέλλου Γυναικών

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Α' φάσης του κυπέλλου Γυναικών, με τις αναμετρήσεις της Α1 να γίνονται στις 28/09 και της Α2 στις 14/9.

Με τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στην Α2 κατηγορία, θα ανοίξει στις 14 Σεπτεμβρίου η αυλαία της διοργάνωσης της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Στις 28 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η Α’ Φάση στην Α1 Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Α1 Κατηγορία

Α’ ΦΑΣΗ                                                                                     

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
28/09/2025 Ιωαννίνων (Νέο) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα– ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας «Ιωνία»
28/09/2025 PAOK Sports Arena 14.00 ΑΣ ΠΑΟΚ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
28/09/2025 Επταπύργιου 17.00 Παναθλητικός ΑΕΣ – ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου
28/09/2025 «Άγγελος Ζούπας» 13.30 ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Εσπερίδες

Α2 Κατηγορία

1η αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
14/09/2025 Παν. Τριανταφύλλου 13:30 KAO Μελισσίων– ΓΑΣ Ανδρογέας
14/09/2025 Δ. Καλτσάς 13:30 Ανταίος ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
14/09/2025 Απόστολος Κόντος 16.00 Ιωνικός ΑΣ Ν.Φ. – ΑΚΟ Άρης Χολαργού
14/09/2025 ΜΕΝΤ 14.30 ΜΕΝΤ – ΑΣ Πανόραμα
14/09/2025 Καλαμαριάς 14.00 ΜΓΣ Απόλλων Καλ.. – ΑΚ Καβάλας Οι Πάνθηρες
14/09/2025 Αλεξάνδρειο 12.00 ΑΣ Άρης– ΝΓΣΘ Ηρακλής 1908
Το πρόγραμμα της Α' φάσης του κυπέλλου Γυναικών