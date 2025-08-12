Επίσημο: Επέστρεψε στον Κολοσσό Ρόδου ο Χρυσικόπουλος

Ο Λίνος Χρυσικόπουλος επέστρεψε στον Κολοσσό Ρόδου μετά από δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Λίνο Χρυσικόπουλο, που επιστρέφει στην ομάδα μας έπειτα από δύο χρόνια.

Ο Λίνος Χρυσικόπουλος είναι γεννημένος την 1η Δεκεμβρίου του 1992 στην Κέρκυρα, έχει ύψος 2,03μ. και αγωνίζεται ως φόργουορντ. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στον Φαίακα και το 2008 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έμεινε μέχρι το 2011 και εκείνο το καλοκαίρι μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Μπιέλα, στην οποία αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο.

Τον Ιανουάριο του 2013 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, στον οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν. Την επόμενη διετία (2013-15) αγωνίστηκε στον ΚΑΟΔ, ενώ τη σεζόν 2015/16 φόρεσε τη φανέλα της Νέας Κηφισιάς.

Το καλοκαίρι του 2016 επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε για τρία ακόμη χρόνια. Η διετία 2019-21 τον βρήκε στην ΑΕΚ και το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στο Περιστέρι. Τη σεζόν 2022/23 φόρεσε για πρώτη φορά της ομάδας μας και το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε στον Προμηθέα Πάτρας, στον οποίο αγωνίστηκε μέχρι την περσινή χρονιά, όπου μέτρησε 3,4 πόντους και 1,5 ριμπάουντ, σε Stoiximan GBL και Basketball Champions League».