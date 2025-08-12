Ο Φουρνιέ συγκρίνει τις μπάλες των NBA και Euroleague: Ποια μπάλα προτιμά για σουτ και ποια για χειρισμό (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ δε θα συμμετέχει στο Eurobasket και έτσι έχει αρχίσει τις ατομικές προπονήσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.
Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Instagram, ο Γάλλος σταρ απαντάει μερικές ερωτήσεις κατά τη διάρκειας της προπόνησης σχετικά με τις μπάλες του ΝΒΑ και της Euroleague. Ο «ερυθρόλευκος» γκαρντ μίλησε για τις διαφορές τους και έκανε γνωστό ποια προτιμάει.
Πιο συγκεκριμένα, τον βολεύει περισσότερο η μπάλα του «μαγικού κόσμου» όταν σουτάρει, όμως για χειρισμό η πρώτη του επιλογή είναι αυτή της Euroleague.
Δείτε το βίντεο: