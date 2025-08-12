«Ο Ντόντσιτς θα βγει MVP και πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ»

Ένας σκάουτερ του ΝΒΑ μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς και ανέφερε πως ο Σλοβένος θα κερδίσει το βραβείο του MVP και του πρώτου σκόρερ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για την πρώτη του ολόκληρη σεζόν ως παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο 26χρονος έχει δουλέψει αρκετά το σώμα του φέτος και βρίσκεται στην καλύτερη φυσική κατάσταση της καριέρας του.

Ένας σκάουτερ του ΝΒΑ παρακολούθησε το φιλικό της Σλοβενίας με τη Γερμανία και μίλησε στο «DallasHoopsJournal.com» για τον «Λιμνάνθρωπο». Τόνισε πως βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση και υπογράμμισε πως πιστεύει ότι θα κερδίσει το βραβείο του MVP αλλά και του πρώτου σκόρερ.

«Είναι εκπληκτικός. Είναι πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός. Περνάει πιο εύκολα τους αντιπάλους του. Είναι σε... αποστολή. Πιστεύω θα κερδίσει το βραβείο του MVP και του πρώτου σκόρερ τη νέα σεζόν. Θέλει να εκδικηθεί το Ντάλας για όσα είπε για το βάρος του» είπε.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αγωνίστηκε σε 29 παιχνίδια με την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ και είχε 28,2 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 7,5 ασίστ με τα χρυσά και μωβ.