Θέλουν να παραχωρήσουν τον Ουίλιαμς οι Μπουλς - Πρόβλημα το συμβόλαιό του

Οι Σικάγο Μπουλς θέλουν να παραχωρήσουν τον Πάτρικ Ουίλιαμς αυτό το καλοκαίρι αλλά είναι δύσκολο λόγω του συμβολαίου του.

Οι Σικάγο Μπουλς είναι διατεθειμένοι να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Πάτρικ Ουίλιαμς. Η διοίκηση θέλει να βασιστεί στους Μάτας Μπουζέλις, Νόα Εσενγκουέ και Ισάακ Οκόρο και έτσι ο 23χρονος είναι αρκετά πιθανό να αποτελέσει παρελθόν αν βρεθεί η κατάλληλη πρόταση.

Όμως, όπως αναφέρει το «ClutchPoints» το να γίνει trade είναι δύσκολο για έναν λόγο: το συμβόλαιό του. Ο Ουίλιαμς πέρσι υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο έναντι 90 εκατομμυρίων δολαρίων και οι περισσότερες ομάδες που ενδιαφέρονται δεν είναι διατεθειμένες να του προσφέρουν τόσα χρήματα.

Έτσι, μένει να φανεί αν οι Μπουλς θα μπορέσουν να τον παραχωρήσουν ή αν θα συνεχίσει να φοράει τα κόκκινα και τη νέα σεζόν.