Τέλος οι κινήσεις για τους Λέικερς - Οι παίκτες που αρνήθηκαν να παραχωρήσουν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δε θα προχωρήσουν σε άλλες κινήσεις (τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της σεζόν) και αποφάσισαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τους Γκέιμπ Βίνσεντ και Τζάρεντ Βαντερμπίλτ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατάφεραν να αποκτήσουν τον Λούκα Ντόντσιτς και αυτό το καλοκαίρι «έχτισαν» το ρόστερ γύρω του. Οι «Λιμνάνθρωποι» υπέγραψαν τους Τζέικ ΛαΒάρια, ΝτεΆντρε Έιτον και Μάρκους Σμαρτ και φαίνεται ότι δε θα προχωρήσουν σε άλλες κινήσεις.

Όπως αναφέρει το «Athlon Sports» η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει κλείσει το ρόστερ της και δε θα κάνει άλλο trade, τουλάχιστον όχι μέχρι την έναρξη της σεζόν. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως οι Λέικερς δεν ψάχνουν ενεργά στην αγορά και θα το σκεφτούν πολύ πριν κάνουν κάποια ανταλλαγή.

Μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να παραχωρήσουν τους Γκέιμπ Βίνσεντ και Τζάρεντ Βαντερμπίλτ αλλά αποφάσισαν να τους διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Ο 29χρονος είχε 6,4 πόντους την περασμένη σεζόν και οι «Λιμνάνθρωποι» εκτιμούν την εμπειρία του. Από την άλλη, ο 26χρονος μέτρησε 4,1 πόντους και 5,1 ριμπάουντ πέρσι και μπορεί να προσφέρει πράγματα στην άμυνα.