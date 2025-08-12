Ο Γκαλινάρι κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο ως MVP

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της καριέρας του και μάλιστα όντας MVP των τελικών.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι οδήγησε τους Βακέρος Ντε Μαγιαμόν στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, και το έκανε ως MVP των τελικών. Ο Ιταλός υπέγραψε στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2025 και λίγους μήνες μετά έζησε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του.

Η ομάδα του επικράτησε με 82-68 απέναντι στους Λεόνες Ντε Πόνσε στον πέμπτο τελικό και κέρδισε τον 17ο τίτλο της ιστορίας της. Ο Γκαλινάρι στην σειρά είχε κατά μέσο όρο 26,3 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και έτσι στέφθηκε MVP.