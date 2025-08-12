Απέναντι στην Σερβία για τους «16» του Eurobasket η Ελλάδα

To Eurobasket συνεχίζεται με τη φάση των «16». Η Εθνική Παίδων συνεχίζει την πορεία της στην διοργάνωση και θα αναμετρηθεί με την Σερβία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο Youtube.
Θυμίζουμε πως η Ελλάδα τερμάτισε τρίτη στον όμιλό με ρεκόρ 1-2 και η Σερβία δεύτερη με ρεκόρ 2-1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Λιθουανία-Ελβετία 12:30
Ιταλία-Γερμανία 12:30
Γαλλία-Εσθονία 15:00
Ισπανία-Ρουμανία 15:00
Τουρκία-Φινλανδία 17:30
Λετονία-Γεωργία 17:30
Σλοβακία-Ισραήλ 20:00
Σερβία-Ελλάδα 20:00