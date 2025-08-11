Εικόνες από «πρώτη» του Πανιωνίου ενόψει της νέας σεζόν (pics)

Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν, με τον Παβίτσεβιτς και τους παίκτες του Ιστορικού να πιάνουν δουλειά.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της σεζόν 2025/26 το απόγευμα της Δευτέρας (11/8), πριν από κάθε άλλη ομάδα της Stoiximan GBL.

Ο Λούκα Παβίτσεβιτς έπιασε δουλειά, γνώρισε τους νέους του παίκτες, με τον Φάνη Χριστοδούλου να δίνει το παρών στην επίσημη «πρώτη» του «ιστορικού».

«Υγεία και δύναμη για μια μακρά και δύσκολη σεζόν με πολλούς αγώνες”, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στο τέλος της χρονιάς “θα έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε», ανέφερε ο εμβληματικός ηγέτης του Πανιωνίου.

Δείτε μερικές εικόνες από την έναρξη της προετοιμασίας του Πανιωνίου σε φωτογραφίες του Δημήτρη Βλάχου: