Ξεκίνησαν τα «βάσανα» για τον Πανιώνιο στην Γλυφάδα

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη σεζόν 2025/26 στη Γλυφάδα το απόγευμα της Δευτέρας (11/8).

Aναλυτικά η ενημέρωση του Πανιωνίου:

Ο προπονητής της ομάδας, Luka Pavicevic, οι συνεργάτες του, Δημήτρης Τσαλδάρης και Αντώνης Κουρμούλης καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, είχαν ήδη βρεθεί από νωρίς στο γήπεδο για να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Αλλά και οι αθλητές, ήταν μάλλον… ορεξάτοι και το έδειξαν αυτό αφού έφτασαν στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας μια ώρα (τουλάχιστον) πριν τις 18:00. Η χρονιά που βρίσκεται μπροστά μας είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη, με πολλούς αγώνες και η πρώτη προπόνηση που έγινε την Δευτέρα (11/8) το απόγευμα, ήταν η αφετηρία αυτής της διαδρομής.

Λόγω της έναρξης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στο Eurocup την 1η Οκτωβρίου (ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30) και τον εντός έδρας αγώνα με τους Niners Chemnitz (δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της ομάδας στη διοργάνωση) η προετοιμασία άρχισε στις 11 Αυγούστου και νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια.

Ο Luka Pavicevic, λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης, μάζεψε τους παίκτες στ’ αποδυτήρια και τους μίλησε, ενώ στη συνέχεια, στο κέντρο του γηπέδου, έδωσε το λόγο στον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ και θρύλο του Πανιωνίου, Φάνη Χριστοδούλου αφού πρώτα τον προλόγισε: «Είναι ο θρυλικός Φάνης Χριστοδούλου, τον γνωρίζετε και θέλει να σας πει μερικές κουβέντες».

Ο Φάνης ήταν λακωνικός. Καλωσόρισε τους παίκτες, τους ευχήθηκε «υγεία και δύναμη για μια μακρά και δύσκολη σεζόν με πολλούς αγώνες» και στο τέλος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στο τέλος της χρονιάς «θα έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε»!

Μοναδικός απών από την πρώτη προπόνηση της ομάδας ήταν ο Markel Starks ο οποίος έχει πάρει άδεια κι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.