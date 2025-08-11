Έφτασε στην Θεσσαλονίκη ο Ζντοβτς, ακολουθούν Ντίμσα και Μουρ

Ο Γιούρι Ζντοβτς έφτασε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ενώ οι αφίξεις συνεχίζονται με τους Ντίμσα, Μουρ και Τζόουνς

Σε ρυθμούς προετοιμασίας κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά την τριπλή άφιξη (Μπράουν, Τζάκσον, Μέλβι) της Κυριακής, από χθες το μεσημέρι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Γιούρι Ζντοβτς. Ο προπονητής της ομάδας, μαζί με τους συνεργάτες του έχουν καταστρώσει τα πλάνα της προετοιμασίας, που ξεκινά από το απόγευμα της Τρίτης (12/8) από το PAOK Sports Arena.

Ήδη από σήμερα, ξεκίνησαν οι ιατρικές εξετάσεις των παικτών της ομάδας και θα συνεχιστούν αύριο με το δεύτερο γκρουπ. Παράλληλα θα ξεκινήσει από την Τρίτη το πρωί και η διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων των παικτών.

Οι αφίξεις συνεχίζονται το βράδυ της Τρίτης (12/8), με τον Τόμας Ντίμσα, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 21:55.

Το πρωί της Τετάρτης (13/8) θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Μπεν Μουρ, ενώ ο Μάρβιν Τζόουνς που αναμένεται στις 19/8, θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα των αφίξεων των παικτών του ΠΑΟΚ.