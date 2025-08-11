Επικό post από το Λαύριο: «Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε την αρχική μας πεντάδα για τη σεζόν 2025/26»

Πέντε παίκτες που έπαιξαν νωρίς στην καριέρα τους στο Λαύριο, θα αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν, με την ομάδα της Λαυρεωτικής να τους παρουσιάζει με ένα επικό post.

To Λαύριο την ερχόμενη αγωνιστική θα έχει... πενταπλή εκπροσώπηση στην Euroleague. Πέντε παίκτες που έκαναν τα πρώτα βήματα της καριέρας τους στο Λαύριο, θα αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε με ένα έξυπνο ποστάρισμα η ομάδα της λαυρεωτικής.

Oι Άλφα Ντιαλό (Μονακό), Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα), Τάισον Κάρτερ (Ερυθρός Αστέρας), Τάι Οντιάζ (Χάποελ Τελ Αβίβ) και Γκλιν Γουότσον Τζούνιορ (Βιλερμπάν) έπαιξαν στο Λαύριο επί Χρήστου Σερέλη.

«Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε σε όλους τους φίλους του μπάσκετ την αρχική μας πεντάδα για την EuroLeague 2025/26. Συγχαρητήρια παιδιά! Κάντε την οικογένεια του Λαυρίου περήφανη ξανά! Υπό τον κόουτς Σερέλη, τον άνθρωπο που σας έφερε στο Λαύριο μερικά χρόνια πριν, σίγουρα θα λάμψετε.



Υ.Γ. Μην ξεχνάτε τον Σάββα Καμπερίδη, τον Γιάννη Κουζέλογλου και τον Δημήτρη Πασπαλά», έγραψε αναλυτικά το Λαύριο στα social media.