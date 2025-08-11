Σημαντική κίνηση με Κρεγκ Βίκτορ για τον Πανερυθραϊκό

Ο Πανερυθραϊκός προχώρησε σε μια σημαντική προσθήκη, καθώς έκανε δικό του τον Κρεγκ Βίκτορ, ενισχύοντας την frontline γραμμή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διοίκηση του τμήματος μπάσκετ του Πανερυθραϊκού ΑΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Κρεγκ Βίκτορ (Craig Victor), ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.



Ο Αμερικανός σέντερ (5, 2.01) αποτελεί την τελευταία τριετία έναν εκ των κορυφαίων ψηλών της Elite League, έχοντας φτάσει μέχρι το Final Four και ένα «βήμα» από την GBL με τις φανέλες, τόσο του Ψυχικού το 2023 όσο και της ΝΕ Μεγαρίδος το 2025, ενώ είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2023-2024 στον Αίαντα Ευόσμου, για να γίνει με τη σειρά του κάτοικος Νέας Ερυθραίας και να προστεθεί στο σύνολο του Δημήτρη Χουχουλή, εν όψει των υποχρεώσεών μας σε Elite League και Κύπελλο Ελλάδας.



Ο Κρεγκ Βίκτορ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου LSU, έχοντας βρεθεί νωρίτερα και στην Αριζόνα, μετρώντας την τελευταία του χρονιά 10.5 πόντους και 7.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα στο πρωτάθλημα του NCAA. Σε επίπεδο Ανδρών, ξεκίνησε από την αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ και τους Rio Grande Valley Vipers, θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, για να συνεχίσει στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος στην Τζουργκάρντεν της Σουηδίας, τη Σλόμποντα Τούζλα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, τους Κόπινγκ Σταρς της Σουηδίας και τους Χράντετς Λάιονς της Τσεχίας, προτού βρεθεί τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα για να ξεχωρίσει στην Elite League, όπου πέρυσι αποτέλεσε εκ των βασικών στελεχών στην πορεία της ΝΕ Μεγαρίδος μέχρι τον τελικό ανόδου της GBL, μετρώντας κατά μέσο όρο 11.3 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.4 τάπες ανά αγώνα.



Στις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητής του Πανερυθραϊκού, ο Κρεγκ Βίκτορ ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της οικογένειας του Πανερυθραϊκού και ευχαριστώ, τόσο τη διοίκηση του συλλόγου όσο και τον κόουτς Χουχουλή για την εμπιστοσύνη. Ανυπομονώ να ενταχθώ στην οικογένεια του Πανερυθραϊκού και να πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί μια εξαιρετική σεζόν, όπου θα πετύχουμε τους στόχους μας».



Καλωσορίζουμε τον Κρεγκ στη μεγάλη μας οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την φανέλα του Πανερυθραϊκού.

