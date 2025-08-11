Χαραλαμπίδης: «Σε αυτήν την Εθνική δεν περισσεύει κανείς, να είμαστε όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή»

Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, εκ των άμεσων συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ανδρών, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μετέφερε τις έως τώρα εντυπώσεις του από την προετοιμασία της ομάδας και τις φιλικές αναμετρήσεις, ενώ σχολίασε και τη συνέχεια του δρόμου μέχρι το Ευρωμπάσκετ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα συμπεράσματα από τα δύο φιλικά στην Κύπρο: «Το rotation που έγινε στο ματς με το Ισραήλ με παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής επ’ ουδενί δε δικαιολογεί τη χθεσινή μας παρουσία. Συμπεράσματα βγήκαν και απ’ τα δύο ματς. Με τη Σερβία κάναμε ένα πολύ μεστό παιχνίδι επιθετικά και αμυντικά έχοντας απουσίες. Ο Γιάννης είναι πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας, έλειπαν επίσης ο Ζούγρης και ο Τολιόπουλος. Σε αυτήν την Εθνική κανείς δεν περισσεύει, κάθε παιδί είναι πολύτιμο για τη δουλειά και τον ρόλο που μπορεί να έχει στην ομάδα. Ως ένα σημείο τα πήγαμε καλά, απέναντι σε μια ομάδα που είχε σχεδόν φουλ ρόστερ. Αντιμετώπισαν και τα παιδιά της Σερβίας πολύ σοβαρά το ματς. Από ένα σημείο και μετά ήταν θέμα κάποιων λανθασμένων επιθετικών επιλογών και κάποιων ασυνεννοησιών που είχαμε στην άμυνα. Οι εθνικές ομάδες είναι ομάδες μίας χρήσης και φέτος έχουμε και λίγο διαφορετικό ρόστερ σε σχέση με πέρυσι, οπότε όλα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Τα συμπεράσματα πρέπει να είναι σε κάθε προπόνηση και σε κάθε στιγμή του αγώνα. Όλα αυτά μάς βοηθούν στην εξέλιξη και στο να δούμε κάποια πράγματα που μπορούν να λειτουργήσουν και να πάμε στα επόμενα φιλικά ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία».

Για τα αρκετά νεαρά παιδιά που βρίσκονται και παίρνουν χρόνο συμμετοχής στην προετοιμασία: «Αναμφίβολα το βλέμμα της Εθνικής πρέπει να είναι στο μέλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θυσιάζουμε χρόνο συμμετοχής ή χαρίζεται κάτι στον οποιονδήποτε. Είναι δεδομένο πως υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να στελεχώσουν την Εθνική τα επόμενα χρόνια. Όλη αυτή η διαδικασία είναι προς όφελος των παιδιών και της Εθνικής. Γνωρίζουμε ότι κάποια παιδιά μπαίνουν σε αποστρατεία και μετά από 2-3 χρόνια που θα έρθουν οι μεγάλες διοργανώσεις δεν ξέρεις ποια θέση θα έχουν στην ομάδα. Έτσι, έχοντας το βλέμμα στο μέλλον, υπήρξαν και κάποια παιδιά που έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια».

Για τα αρκετά και δυνατά φιλικά: «Το δεδομένο είναι πως τα παιδιά προέρχονται από μεγάλες χρονιές, με πολλά ματς. Μπαίνοντας στην προετοιμασία για το Ευρωμπάσκετ θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να βρουν ρυθμό. Αυτός έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Αυτό ήταν και το σκεπτικό αναφορικά με τα αρκετά φιλικά μέχρι αυτό το διάστημα, ώστε να δούμε τα παιδιά και να βρουν ρυθμό όσοι ίσως ήταν λίγο πιο πίσω. Είμαι σίγουρος πως όλο αυτό θα είναι για καλό σχετικά με το ποιοι θα βρίσκονται στην τελική δωδεκάδα και θα πάνε στην Κύπρο».

Για τη συνέχεια της προετοιμασίας: «Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να είμαστε την ώρα που πρέπει όλοι υγιείς ώστε να δούμε ποιοι έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στην τελική δωδεκάδα. Είναι κρίμα για κάποια παιδιά, έχοντας κάνει τόσο μεγάλη προετοιμασία ψυχολογική και σωματική, να χάσουν ένα τέτοιο τουρνουά εξαιτίας ενός τραυματισμού. Είναι πολύ σημαντικό να προπονούμαστε καλά και να ξεκουράζονται καλά τα παιδιά έτσι ώστε να είμαστε όλοι υγιείς και να δουλέψουμε για το Ευρωμπάσκετ».

Για τη δυσκολία της διαχείρισης της κόπωσης των παικτών από την πολύ επίπονη χρονιά που πέρασε: «Αυτό το έχουμε σκεφτεί από πολύ πιο πριν την προετοιμασία. Πέρυσι στην Ολυμπιάδα ήταν εντελώς διαφορετικό τουρνουά γιατί μεσολαβούσαν τουλάχιστον τρεις μέρες από ματς σε ματς. Τώρα είναι τελείως διαφορετικό, είναι μέρα παρά μέρα και κάποιες φορές back-to-back. Δε μπορεί να περισσέψει κανείς, όλοι οι παίκτες της τελικής δωδεκάδας θα πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμοι. Είναι θέμα διαχείρισης, γιατί θα πρέπει να διαχειριστείς το ψυχολογικό, τη σωματική κούραση, την καταπόνηση, κι όλα αυτά σε συνδυασμό με αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας κι έτσι πρέπει να γίνει».

Για τη «δίψα» που έχει ο κόσμος για να δει ένα μετάλλιο: «Το να προσθέσουμε βάρος στο ότι αυτή η ομάδα πρέπει να πάρει ένα μετάλλιο γιατί έτσι πρέπει να γίνει, δεν ισχύει. Η Σερβία που είναι ίσως η μεγαλύτερη μπασκετική δύναμη ιστορικά έχει πάρει 2 μετάλλια τα τελευταία 20 χρόνια. Φανταστείτε κι αυτοί τι άγχος μπορεί να έχουν που θέλουν να το καταφέρουν. Υπάρχουν παραδείγματα κι απ’ τη δική μας Εθνική. Είναι πολύ ιδιαίτερη η κατάσταση. Δε γίνεται πάντα να παίζεις στο μέγιστο που μπορείς, οπότε είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις ακόμα κι όταν δεν παίζεις καλά. Ένα ματς μπορεί να σου αλλάξει όλη την πορεία. Δε χρειάζεται να έχουμε την πίεση άλλων χρόνων, τίποτα δεν είναι δεδομένο».

Για τη σημασία του ότι ο όμιλος της Ελλάδας γίνεται στην Κύπρο: «Γενικά η Κύπρος δεν έχει πάρει κάποια μεγάλη διοργάνωση όπως το Ευρωμπάσκετ. Είναι ένα στοίχημα και για αυτούς. Το ότι παίζουμε σε ένα ελληνικό έδαφος και θα είναι σαν να παίζουμε στην έδρα μας, είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τα παιδιά, αλλά και για τον κόσμο που θα έχει την ευκαιρία να δει παίκτες παγκοσμίου επιπέδου να βρίσκονται στο παρκέ εκείνη την περίοδο».