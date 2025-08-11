Χάινς: «Ήταν απαραίτητο το να επεκταθεί η Euroleague»

Σε δηλώσεις του ο Κάιλ Χάινς αναφέρθηκε στην επέκταση της Euroleague και τόνισε πως ήταν ένα απαραίτητο βήμα.

Η Euroleague θα διεξαχθεί με 20 ομάδες τη νέα σεζόν και ο Κάιλ Χάινς μίλησε για αυτή την απόφαση. Ο θρύλος της διοργάνωσης προχώρησε σε δηλώσεις στο «Backdoor podcast» και τόνισε πως ήταν ένα απαραίτητο βήμα.

Υπογράμμισε πως έτσι θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές και την ίδια ώρα θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός.

Χαρακτηριστικά είπε: «Πιστεύω ότι θα είναι μια πρόκληση, ειδικά για τις ομάδες με περιορισμένους πόρους. Αλλά είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η Euroleague, να επεκταθεί το παιχνίδι σε νέες περιοχές. Θα κάνει τα πάντα πιο ανταγωνιστικά και συναρπαστικά.

Η επέκταση στο Ντουμπάι, η είσοδος της Χάποελ Τελ Αβίβ και η επιστροφή της Βαλένθια θα φέρουν σταθερότητα. Περισσότερες ομάδες σημαίνουν περισσότερα παιχνίδια και περισσότερες ευκαιρίες για τους οπαδούς και τους παίκτες. Και οι παίκτες αγαπούν να παίζουν, σωστά; Ίσως αυτό σημαίνει περισσότερα παιχνίδια και λιγότερη προπόνηση».