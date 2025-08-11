Ανακοίνωσε τον Αρνόκουρο ο Βίκος Ιωαννίνων (pic)

Ενίσχυση για τον Βίκο Ιωαννίνων, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Αρνόκουρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ομάδας μας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Αρνόκουρο, ο οποίος θα ενισχύσει τη φροντ λάιν μας τη νέα σεζόν. Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ (2,04μ.) αγωνίζεται στις θέσεις 4 και 5 και φέρνει μαζί του εμπειρία και μαχητικότητα από τα παρκέ της Elite League.



Ο Αρνόκουρος ξεκίνησε το μπάσκετ στις Ακαδημίες του Αρίωνα το 2005. Από το 2013 έως το 2018 αγωνίστηκε στον ΑΟΝΑ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του. Την επόμενη διετία (2018–2020) φόρεσε τη φανέλα της Δάφνης Δαφνίου, με την οποία πανηγύρισε άνοδο από τη Β’ Εθνική στην Α2 και απέκτησε τις πρώτες του εμπειρίες στην Elite League.



Ακολούθησε διετής παρουσία στο Μαρούσι (2020–2022) και μία σεζόν στον Πανερυθραϊκό (2022–2023), όπου έφτασε μέχρι το Final 4 της Elite League, χάνοντας για λίγο την άνοδο στην Basket League. Την περσινή χρονιά (2023–2024) αγωνίστηκε στον Κόροιβο Αμαλιάδας, καταγράφοντας 7,9 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1,0 κοψίματα σε 26:45 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, με ποσοστό 54,46% στα δίποντα.



Παράλληλα, ο Γιώργος είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες, έχοντας συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21.



Η οικογένεια της ομάδας μας τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες τη νέα σεζόν».