Ο Στίβεν Σμιθ πιστεύει πως ο Λεμπρόν πρέπει να αποσυρθεί στους Καβαλίερς

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Στίβεν Έι Σμιθ, ανέφερε πως ο Λεμπρόν Τζέιμς θα έπρεπε να επιστρέψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και να τελειώσει εκεί την καριέρα του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του, όμως έχει ακόμα πράγματα να προσφέρει στο παρκέ. Ο 40χρονος θρύλος έκανε opt-in στο συμβόλαιό του και έτσι τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται ξανά με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Αρκετές φήμες τον έχουν συνδέσει με άλλες ομάδες είτε μέσω trade φέτος είτε ως της free agency της επόμενης χρονιάς. Ο γνωστός δημοσιογράφος, Στίβεν Έι Σμιθ, μίλησε για το μέλλον του «Βασιλιά» και τόνισε πως θα έπρεπε να επιστρέψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και να τελειώσει εκεί την καριέρα του.

«Συγκεκριμένα για τον Λεμπρόν, σκέφτομαι: γιατί δεν επιστρέφει στο Κλίβελαντ και να τελειώσει εκεί την καριέρα του; Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί: έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει στο Κλίβελαντ από ότι στο Λος Άντζελες. Ο δρόμος στην δυτική περιφέρεια είναι τουλάχιστον δύσκολος» ανέφερε στο «First Take».