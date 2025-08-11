Ο λόγος που μοιάζει απίθανο να γίνει trade ο Λεμπρόν

Ένας αξιωματούχος του ΝΒΑ αναφέρθηκε στον Λεμπρόν Τζέιμς και στον λόγο που φαντάζει απίθανο να γίνει trade.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε opt-in στο συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Λέικερς, όμως αυτό δεν έχει σταματήσει τις φήμες από το να τον συνδέουν με διάφορες ομάδες. Τρεις ομάδες που έχουν αναφερθεί ως πιθανοί προορισμοί για τον «Βασιλιά» είναι οι Ντάλας Μάβερικς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του ΝΒΑ σε δηλώσεις του στο «DallasHoopsJournal.com» ανέφερε τον λόγο που φαντάζει απίθανο να γίνει trade ο 40χρονος θρύλος. Μιλώντας τόνισε πως και οι τρεις ομάδες θα ήθελαν να τον αποκτήσουν αυτή την off-season αλλά αυτό δεν θα γίνει για δύο βασικούς λόγους. Αρχικά, επειδή ο Λεμπρόν δεν έχει ζητήσει να γίνει ανταλλαγή και δεύτερον γιατί έχει ένα «χρυσό» συμβόλαιο.

«Το Κλίβελαντ, το Ντάλας και το Γκόλντεν Στέιτ, αυτές είναι οι τρεις ομάδες που κοιτάω. Και οι τρεις θα ήθελαν να κάνουν trade για εκείνον αυτή την offseason αλλά δεν ζήτησε trade (σ.σ έχει no-trade όρο στο συμβόλαιό του) και παίρνει πολλά λεφτά» είπε.