Ταμπάκου: «Ήταν ένα Ευρωμπάσκετ με ανταγωνιστικές ομάδες - Το μπάσκετ γυναικών εξελίσσεται»

Η Τζοάννα Ταμπάκου προχώρησε σε δηλώσεις μετά το τέλος της πορείας της Εθνικής Νέων Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ Κ20 (Β' κατηγορία), τονίζοντας πόσο ανταγωνιστική ήταν η διοργάνωση.

Η Εθνική Νέων Γυναικών τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο του Ευρωμπάσκετ Κ20 (Β' κατηγορία) με ρεκόρ 2-1, ενώ στον προκριματικό όμιλο γνώρισε τρεις ήττες (0-3). Έτσι, δεν κατάφερε να διεκδικήσει την άνοδο στην Α' κατηγορία και τελικά τερμάτισε στην έκτη θέση μετά τη νέα ήττα από τη Σλοβακία.

Η Τζοάννα Ταμπάκου μίλησε για την πορεία της Ελλάδας και τόνισε πόσο ανταγωνιστική ήταν η διοργάνωση, παρά το γεγονός πως ήταν στην Β' κατηγορία. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το γυναικείο μπάσκετ κάνει βήματα μπροστά και εξελίσσεται.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενη και περήφανη για την ομάδα μας. Φτάσαμε μέχρι το τέλος και παλέψαμε κάθε αγώνα που δώσαμε στη διοργάνωση. Το τελευταίο παιχνίδι μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Είχαμε γενικά μια καλή πορεία. Ήμασταν ομάδα και ήμασταν εκεί η μια για την άλλη. Είναι σημαντικό ότι βγήκαμε όλες υγιείς από τη διοργάνωση.

Ήταν ένα Ευρωμπάσκετ με ανταγωνιστικές ομάδες παρά το γεγονός ότι ήταν β΄κατηγορίας. Το μπάσκετ γυναικών εξελίσσεται και βλέπουμε καλύτερες φουρνιές αθλητριών, ενώ ομάδες που ήταν χαμηλά τα προηγούμενα χρόνια έχουν ανεβάσει κατά πολύ το επίπεδό τους.

Είναι μεγάλη τιμή και περηφάνεια να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Και επίσης είναι πολλή μεγάλη χαρά να κάνεις κάτι που αγαπάς, στην προκειμένη περίπτωση το μπάσκετ. Για μένα ήταν το τελευταίο καλοκαίρι μου με τις μικρές εθνικές ομάδες και ήθελα να είμαι παρούσα».